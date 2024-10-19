Polis memurunu yaralayıp kaçmışlardı: 2 kişi yakalandı

Serik'te Sanayi Sitesi'nde Polis Memuru A.Ş'yi av tüfeği ile ateş ederek yaralayan G.K. ve M.A.T. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Polis Memuru A.Ş. 'nin 2 ay önce şahsi aracını tamir ettirmek amacıyla G.K. adlı tamirci şahsa verdiği, 19 Ekim 2024 günü aracının son durumu hakkında bilgi almak için G.K. adlı şahıs ile görüştükten sonra Serik Sanayi Sitesi içerisinde yaya olduğu esnada G. K. ve M.A.T. adlı kişiler tarafından araç içerisinden av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştır. Yaralama olayının 2 şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinden kaçmak için kullanılan plakasız araç ile suç aleti silah da ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan yaralanan polis memuru Ali Ş.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.