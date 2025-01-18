Polis memurunun acı sonu! Hastanede hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polis memurunun acı sonu! Hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, aracının elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde Yunuseli Bulvarı'nde 07.30 civarında iki aracın karıştığı kaza sonucu gerçekleşti. Kazada, polis memuru olan Bilal Keskin kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek bir elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilal Keskin'in ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen polis memuru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bilal Keskin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis memurunun acı sonu! Hastanede hayatını kaybetti

Polis memurunun acı sonu! Hastanede hayatını kaybetti

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