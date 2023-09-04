Polis memurunun boş dediği silah ateş aldı. Şeytan doldurur sözü gerçek oldu

İstanbul Kartal'da dün gece bir eğlence mekanına giden polis memuru A.K.'ye işletme müdürü içeriye silahla içeri giremeyeceğini söyledi. Polis memuru ise silahın boş olduğunu göstermeye çalıştı. Polisin şarjörünü çıkardığı silahın ateş alması sonucu bir iş yeri çalışanı elinden ve karnından yaralandı.