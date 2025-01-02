Polis merkezi inşaatına molotof kokteyli attı, vurularak yakalandı

Kaynak: DHA
Polis merkezi inşaatına molotof kokteyli attı, vurularak yakalandı

Adana'da polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan zanlı, kendisini fark eden mahalle bekçisi tarafından karnından vurularak yakalandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Bölgede devriye gezen mahalle bekçisi, polis merkezi inşaatına molotof kokteyli atan bir kişiyi fark ederek 'teslim ol' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheliye 'dur' uyarısında bulunan mahalle bekçisi, tabancasıyla havaya ikaz atışı açtı.

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Mahalle bekçisi, kaçışını sürdüren şüpheliyi karnından vurarak yaraladı. Yaralı olarak yakalanan şüpheli, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan şüphelinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan olayın ardından bölgeyi özel harekat ve terörle mücadele ekipleriyle ablukaya alan polis, delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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