Polis önce elektrik verdi sonra dövdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Polis önce elektrik verdi sonra dövdü

ABD, Phoenix’te polis, sağır bir siyahi adamı defalarca darbeleyip elektrik şoku uygularken yakalandı. Olay sonrası açılan davada polis şiddeti gündeme gelirken, Phoenix polisinin ayrımcılık ve aşırı güç kullanımı suçlamaları altında olduğu bildirildi.

Phoenix polisi, bir markette saldırıda bulunduğu iddia edilen sağır bir siyahi adama, vücut kamerası görüntülerine göre defalarca elektrik şoku uygulayıp darbe attı. Tyron Scott McAlpin (34) isimli adam, polise direnmek ve ağır saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. McAlpin suçsuz olduğunu beyan etti.

OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın vücut kamerası kayıtlarında polis memurlarının şiddet uyguladığı görülürken, McAlpin’in avukatı Jesse Showalter, ilk müdahaleyi yapan polisin durumu yatıştırmak yerine doğrudan şiddet kullandığını belirtti. Mahkeme duruşmasında, polis memuru Benjamin Harris, McAlpin’in sağır olduğunu belirtseydi her şeyin önlenebileceğini ifade etti. Ancak Phoenix polisi, McAlpin’in işitme engelli olduğuna dair bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Olayın ardından Phoenix polisinin içişleri birimi tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın Phoenix polis teşkilatına yönelik ayrımcılık ve aşırı güç kullanımı suçlamaları da devam ediyor.

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