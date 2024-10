Polis önce elektrik verdi sonra dövdü

Phoenix polisi, bir markette saldırıda bulunduğu iddia edilen sağır bir siyahi adama, vücut kamerası görüntülerine göre defalarca elektrik şoku uygulayıp darbe attı. Tyron Scott McAlpin (34) isimli adam, polise direnmek ve ağır saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. McAlpin suçsuz olduğunu beyan etti.

OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın vücut kamerası kayıtlarında polis memurlarının şiddet uyguladığı görülürken, McAlpin’in avukatı Jesse Showalter, ilk müdahaleyi yapan polisin durumu yatıştırmak yerine doğrudan şiddet kullandığını belirtti. Mahkeme duruşmasında, polis memuru Benjamin Harris, McAlpin’in sağır olduğunu belirtseydi her şeyin önlenebileceğini ifade etti. Ancak Phoenix polisi, McAlpin’in işitme engelli olduğuna dair bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Olayın ardından Phoenix polisinin içişleri birimi tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın Phoenix polis teşkilatına yönelik ayrımcılık ve aşırı güç kullanımı suçlamaları da devam ediyor.

1. Tyron McAlpin was a suspect in a Battery.

•Police had reasonable suspicion to detain.



2. Upon contact Tyron immediately attacked the cop.



•All force used by cops was while Tyron actively resisted.



3. Cops did not know he was deaf & not involved.

•Cops are not psychic. pic.twitter.com/T7Goz3B0nG