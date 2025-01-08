Polis Şeyda Yılmaz'ın katiline müebbet hapis

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Polis Şeyda Yılmaz'ın katiline müebbet hapis

Polis memuru Şeyda Yılmaz katleden Yunus Emre Geçti'ye müebbet hapis verildi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’nin yargılandığı davada karar açıklandı.

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Polis memuru Şeyda Yılmaz

Polis Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti’nin yargılandığı davada karar belli oldu.

Sanık şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis olmak üzere 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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