Polis Şeyda Yılmaz'ın katiline müebbet hapis

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’nin yargılandığı davada karar açıklandı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz

Polis Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti’nin yargılandığı davada karar belli oldu.

Sanık şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı 'Görevli memura karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, 'Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis olmak üzere 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.