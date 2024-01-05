Polis Sultanahmet'i yarış pistine çevirdi. Vatandaşın üzerine sürüyor bir de arabayı

Suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonucu el konulan Ferrari, Bentley marka lüks otomobiller Emniyet'in kullanımına tahsis edilmişti.

İstanbul polisinin hizmetine verilen Ferrari marka lüks araç Sultanahmet'te devriye görevine çıktı. Son olarak kaydedilen görüntülerde ise söz konusu Ferrari ile hız yapılması ve şov programlarını aratmayacak nitelikle gaza basılarak egzoz sesi çıkartılması tartışmalara neden oldu.

Görüntüler sosyal medyada yayılırken, bu aşırı masraflı araçların polis otosu olarak kullanılması tartışması yeniden alevlendi.

Bazı vatandaşlar “Sultanahmet yarış pistine döndü” yorumları yaparken, trafiğe kapalı bir yolda bu tarz görüntülerin ortaya çıkması yarattığı tehlike nedeniyle tepki de çekti.

"VATANDAŞIN ÜZERİNE SÜRÜYOR"

Öte yandan söz konusu görüntüleri kayda alan başka bir vatandaş da polisin aracı vatandaşın üzerine sürdüğünü dile getiriyor.

Polisin kendisine yaklaştığı sırada trafiğe kapalı yolda yol üzerinde olan vatandaş, o anı kaydederken "Vatandaşın üzerine sürüyor bir de arabayı" ifadelerini kullanıyor.

İşte o görüntüler:

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 23 lüks aracın ele geçirilmesinin ardından mahkeme kararınca bu araçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verilmişti.

Ünlü Engin ve Dilan Polat çifti ile uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde eden Comanchero silahlı organize suç örgütüne ait Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Maserati, Land Rover, BMW ve Audi gibi lüks markaların modelleri bulunuyor.