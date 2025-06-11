Polis takibi felakete döndü! Sürücü ve yanındaki yaralı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polis takibi felakete döndü! Sürücü ve yanındaki yaralı yakalandı

Şanlıurfa Siverek’te polisin “dur” ihtarına uymayan motosiklet, kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Suriye uyruklu Ahmet ve Besem Hüseyin yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında kimlik ve denetim kontrolü yapan polis ekipleri, seyir halindeki bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibi sırasında, motosiklet Seyfioğlu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Ahmet Hüseyin ile motorda yolcu olarak bulunan Besem Hüseyin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis takibi felakete döndü! Sürücü ve yanındaki yaralı yakalandı

Polis takibi felakete döndü! Sürücü ve yanındaki yaralı yakalandı

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