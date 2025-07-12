Polis TIR'ı durdurdu! Milyonluk ürünler ele geçirildi!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul polis son 5 gün içinde kent genelinde düzenlediği operasyonlarda tarihi sikke, sahte içki, tütün ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7-11 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, Şişli'de İslami döneme ait 339 adet sikke, Başakşehir ve Sultangazi'de 10 bin 700 litre etil/metil alkol ile 28 bin şişe sahte içki üretiminde kullanılan hammadde, Fatih'te 10 bin 800 cep telefonu aksesuarı, Pendik ve Büyükçekmece'de ise 4 milyon 123 bin dolu makaron, 630 bin boş makaron, 41 bin boş sigara kutusu, 4 bin dal dolu makaron, 750 paket kaçak sigara, 780 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 sigara dolum makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 36 milyon 600 bin lira olan kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheliyle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Polis TIR'ı durdurdu! Milyonluk ürünler ele geçirildi!

Polis TIR'ı durdurdu! Milyonluk ürünler ele geçirildi!

Polis TIR'ı durdurdu! Milyonluk ürünler ele geçirildi!

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