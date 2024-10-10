Polis vatandaşı bilgilendirdi

Kaynak: İHA
Polis vatandaşı bilgilendirdi

Niğde'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirici faaliyetlerde bulundu.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince önleyici faaliyetler kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıyor.

iha-20241010aw305213-4.jpg

"En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta" projeleri kapsamında ekipler 9 etkinlik düzenledi. İletişim yoluyla dolandırıcılık, evden hırsızlık ve parada sahtecilik 55 kişiye yönelik bilgilendirme çalışması yapan ekipler, 2024-2025 Akademik Eğitim Yılının başlaması dolayısıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine yönelik SİBERAY farkındalık faaliyetleri düzenlendi.

iha-20241010aw305213-2.jpg

Karşılıksız burs dolandırıcılığı, hesap kiralama dolandırıcılığı, güçlü şifre, mobil bankacılık, sosyal medya bağımlılığı, internet ortamında bilgi kirliliği ve ücretsiz wifi ağlarında güvenlik gibi konularda bin 200 öğrenci bilgilendirilerek broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

iha-20241010aw305213-1.jpg

Ekipler, Niğde Belediyespor - Bursa Nilüfer FK müsabakası öncesinde ise maça gelen taraftarlara "Yasa Dışı Bahis" konulu broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Son Haberler
Vahşette şoke eden detay. Otobüsün içinde defalarca bıçaklanmıştı
Vahşette şoke eden detay. Otobüsün içinde defalarca bıçaklanmıştı
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi
İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...
İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...
Avrupa Birliği'den milyarlarca euro hatalı harcama
AB'den 10 milyar euro hatalı harcama