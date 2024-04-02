Polise teslim olmamak için ailesini rehin aldı. Devreye özel harekat polisleri girdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde rehine krizi yaşandı. ‘Kasten yaralama’ suçundan polisin aradığı şüpheli, eşini, çocuğunu ve kayınvalidesini rehin aldı. Olayda devreye giren özel harekat polisleri rehineleri yara almadan kurtardı.
Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda ailesini rehin alan şüpheliyi polis ekipleri uzun süre ikna edemedi. Polis ekiplerinin ikna çabası sonuçsuz kalınca bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte özel harekat polisleri de sevk edildi.
Eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri ailesini rehin alan V.U.’yu gözaltına aldı. Rehin alınanlar ise yara almadan kurtarıldı.