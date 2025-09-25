Polisi görünce rol yaptı! Sürücünün yalanını dron kamera bozdu

Kaynak: DHA

Kars’ta uyanık bir sürücünün hilesi havadan yapılan drona takıldı. Trafik denetimi yapılan alan 200 metre kala polisi gören sürücü aracı kenarı çekip, kaputu açıp su döktü. Sürücünün neden böyle bir yola başvurduğu çok geçmeden havadan çekilen görüntüler ile ortaya çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği, Erzurum yolu Üniversite Işıklı Kavşağı'nda dron destekli trafik denetimi yaptı.

Uygulama noktasına yaklaşık 200 metre mesafede emniyet şeridinde duran otomobil, dron kamerasıyla takibe alındı. Elinde boş bir bidonla bir iş yerine giderek su alıp dönen sürücü aracın kaputunu açıp motor aksamını kontrol etti.

Sürücü araca su koyarken, şüphe üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, araçta arızanın bulunmadığını ve sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücüye belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL ceza kesildi.

