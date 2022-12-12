İki polis memuru gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden açıklama

Valilik, silahlı gasp suçundan 7 ayrı sabıkası olan iki kişinin Beyoğlu’nda motosikletle kaçmalarını önlemek için polisin ateş ettiğini, ancak o sırada bölgede yaya olarak bulunan Z.E.Y (18) isimli vatandaşın yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Z.E.Y.’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, olaya karışan iki polis memurunun savcılık kararıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Olaya ilişkin iki polis memurunun gözaltına alındığını duyuran Valiliğin açıklaması şöyle:

“11.12.2022 günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Kaptanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda; İlimizde (7) ayrı 'Silahlı Gasp' suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlimiz tarafından silahla ateş edilmiştir.

O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

“2 POLİS MEMURU, CUMHURİYET SAVCISI TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTIR”

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca; olaya karışan 2 Polis Memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır.” (ANKA)