Polisin aracına saldırdı bir de tehdit notu bıraktı

Kaynak: İHA
Polisin aracına saldırdı bir de tehdit notu bıraktı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir polis memuruna ait araca zarar veren ve "Bu daha başlangıç" notunu bırakan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 20 Ocak gecesi Birecik ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hareket eden Z.A. isimli şahıs, park halindeki polis memuruna ait araca taşla zarar verdi.

Ardından araca zarar verdiği yere not bırakan şüpheli, daha sonra geldiği motosiklete binerek uzaklaştı.

Polis memuru sabah aracını kullanmak üzere dışarı çıktığında durumu fark ederek olay yerine inceleme ekiplerini çağırdı. Yapılan inceleme sonucunda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle şüphelinin kimliği tespit edildi. Z.A., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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