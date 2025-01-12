Polisin denetiminden kaçtı! Kaçtığı ters yönde su kanalına uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denetim yapan polisi gören kadın sürücü, direksiyonu kırarak ters istikamete doğru kaçtı. Alkollü olduğu ileri sürülen kadın sürücü hakimiyeti kaybederek kanala düştü.

Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerini gören alkollü kadın sürücü, ters yöne dönerek kaçmaya başladı. Alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 54 AKZ 926 plakalı SEAT marka otomobil, "V" kanala düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisten kaçan alkollü sürücünün daha önceden de alkolden ehliyetine el konulduğu öğrenilirken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Polisin denetiminden kaçtı! Kaçtığı ters yönde su kanalına uçtu

Polisin denetiminden kaçtı! Kaçtığı ters yönde su kanalına uçtu

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