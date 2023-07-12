Polisin ihtarlarına uymayıp çalıntı motosikletle 15 kilometre kaçtılar

Adana’da polis, plakasız motosiklete “dur” ihtarında bulundu ancak motosikletin sürücüsü polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamanın sonucunda motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi yakalandı. Motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin ihtarlarına uymayıp çalıntı motosikletle 15 kilometre kaçtılar

(İHA) Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde devriye görevini yapan Yüreğir Devriye Ekipleri plakasız bir motosiklete “dur” ihtarında bulundu. Motosikletin sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

15 KİLOMETRE KAÇTILAR

Polis ekiplerinin "dur" anonslarına rağmen motosiklet sürücüsü tüm trafik kurallarını hiçe sayarak ölümüne kaçtı. Polislerin telsiz anonsuyla şüphelinin kaçış güzergahına doğru takviye ekipler yolu kesti. Buna rağmen sürücü durmayıp kaçmayı başardı.

aw932774-02.jpg

MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’ne giren sürücü, bir süre daha kaçtı. Ancak önünü takibi bırakmayan Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler motosikletin önünü kesti.

Sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düştü. Sürücü ve arkasında bulunan diğer şüpheli bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgedeki çarşı mahalle bekçileri ise şüphelileri ara sokaklarda polislerle birlikte yakaladı.

Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu şüphelilerin bu yüzden kaçtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezin götürüldü.

Öne Çıkanlar
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
Alkollü sürücü tıra çarptı Güncel
Alkollü sürücü tıra çarptı
5’inci kattan düşen avukat hayatını kaybetti Yaşam
5’inci kattan düşen avukat hayatını kaybetti
Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı Yaşam
Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
Evinde meydana gelen patlamadan korkup balkondan atladı Yaşam
Evinde meydana gelen patlamadan korkup balkondan atladı
Tartışma yaşadığı husumetlisinin evini kurşunladı Yaşam
Tartışma yaşadığı husumetlisinin evini kurşunladı
Önce evini, sonra ormanı yakmaya kalktı Yaşam
Önce evini, sonra ormanı yakmaya kalktı