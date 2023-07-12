Polisin ihtarlarına uymayıp çalıntı motosikletle 15 kilometre kaçtılar

(İHA) Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde devriye görevini yapan Yüreğir Devriye Ekipleri plakasız bir motosiklete “dur” ihtarında bulundu. Motosikletin sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

15 KİLOMETRE KAÇTILAR

Polis ekiplerinin "dur" anonslarına rağmen motosiklet sürücüsü tüm trafik kurallarını hiçe sayarak ölümüne kaçtı. Polislerin telsiz anonsuyla şüphelinin kaçış güzergahına doğru takviye ekipler yolu kesti. Buna rağmen sürücü durmayıp kaçmayı başardı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’ne giren sürücü, bir süre daha kaçtı. Ancak önünü takibi bırakmayan Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler motosikletin önünü kesti.

Sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düştü. Sürücü ve arkasında bulunan diğer şüpheli bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgedeki çarşı mahalle bekçileri ise şüphelileri ara sokaklarda polislerle birlikte yakaladı.

Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu şüphelilerin bu yüzden kaçtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezin götürüldü.