Polisler telleri merdivenle aştı. Antalya'da hareketli anlar

Polis, itfaiye sağlık ekipleri ve sahil güvenlik ekiplerini alarma geçiren olay Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde yaşandı.

Sevgilisinden kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Asım E., parktaki falezlerde hareketsiz bir şekilde oturmaya başladı. Bir adamın saatlerce tek başına falezlerde oturduğunu gören bir vatandaş 112'yi arayarak olayı ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri merdiven vasıtasıyla telleri aşarak Asım E.'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

Müzakereci bir polis memuru genç adamı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Sevgilisinden ayrıldığını söyleyen Asım E., hiçbir yere gitmeyeceğini söylese de ekiplerin 5 saatlik çalışmaları sonucunda ikna oldu.

Falezlerden polisler ile inen Asım E.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Asım E., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.