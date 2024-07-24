Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı

Manisa'da, apartmanın 1'inci katına giren hırsızlık şüphelisi, polislerin geldiğini görünce önce bitişikteki binanın balkonuna, daha sonra ise balkonun korkuluklarına tutunup 5 kat tırmanarak çıktığı çatıdan diğer binalara geçti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdi.

İhbarı alan polis ekipleri, harekete geçerek eve girebilmek için itfaiyeden yardım talep etti. Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını gören şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti. Şüpheli daha sonra balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı.

Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçarken, polisin, şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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