Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdi.

İhbarı alan polis ekipleri, harekete geçerek eve girebilmek için itfaiyeden yardım talep etti. Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını gören şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti. Şüpheli daha sonra balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı.

Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçarken, polisin, şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.