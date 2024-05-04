Polisten hırsızlara ‘tırpan' operasyonu

Diyarbakır polisi Ramazan Bayramı nedeniyle otogar yoğunluğunu fırsat bilip otobüslerden yolculara ait telefon ve binalara girip evlerden hırsızlık yapan şahıslar kameraya yansımalarıyla tek tek deşifre edildi.
Polis, kamera görüntüleriyle dijital albüm oluşturup hırsızlık yapan şahısları tek tek tespit edip operasyon başlattı.
Tırpan operasyonu ile saklandıkları evlerde tek tek yakalanan 6 zanlıdan birinin 10 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.