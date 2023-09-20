Polisten kaçan aracın cami bahçesine uçtuğu anlar kameraya yansıdı

Edirne’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan göçmen kaçakçısı şüphelilerin kullandığı araçlardan biri cami bahçesine uçtu.

KAYNAK: İHA
Polisten kaçan aracın cami bahçesine uçtuğu anlar kameraya yansıdı

Diğer araç ise caminin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, şüpheliler polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kovalamacası sonucu yakalandılar

Olay, Edirne’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan araçlardan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı panelvan araç, kontrolden çıkarak Çakır Ağa Camii’nin bahçesine uçtu. Bir diğer araç ise caminin duvarına çarpıp uçmaktan son anda kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan panelvanın sürücüsü ile diğer aracın sürücüsü polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı.

9 kaçak göçmen daha yakalandı

Kazanın yaşandığı anda polis ekipleri ile bir araç arasında daha kovalamaca yaşandı. Durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı. Araçların sürücüleri ve göçmenler Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kameraya yansıyan olay

Kaçan panelvanın cami bahçesine uçma anı KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın çok süratli olduğu ve cami duvarına çarpıp ardından uçtuğu anlar yer aldı. Bir diğer şüpheli aracın sürücüsünün ise kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Şüphelilerin itirafta bulundukları ve göçmenleri kent merkezinde indirdikten sonra kaçarken yakalandıkları öğrenildi.

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