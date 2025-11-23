Olay, saat 02.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelendikleri 06 BL 4486 plakalı otomobili durdurmak istedi. “Kasten yaralama” suçundan aranan sürücü S.K., polisin “dur” ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Takip edilen otomobil, kavşakta 34 ARS 571 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü S.K. ile yanındaki N.B., ambulanslarla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.