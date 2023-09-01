Polisten vatandaşlara tefecilik ve parada sahtecilik konularında afişli uyarı yapıldı

Malatya’da “Tefecilik ve parada sahtecilik “ olaylarını engellemek amacıyla harekete geçen polis ekipleri, hazırladıkları afişlerle vatandaşları uyardı.

Üzerinde "Başkalarına kazanç amaçlı ödünç para veren kişiler 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” Ülkede veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" yazılı afişleri hazırlayan ekipler Mahalle Muhtarlıkları insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelere asılan afişlerle vatandaşlara uyardı.