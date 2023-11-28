Cezaevindeki dayısı için adliyeye giden sahte savcı gerçek savcıya yakalandı.
Şahıstan şüphelenen cezaevi savcısı, kimliğini göstermesini istedi.
Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, şahsa Ankara’da görev yaptığı yeri sordu.
Şahsın çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi.
Cezaevi savcısının odasına giden ekipler, şahsı gösterdiği kimlik kartının sahte olduğunu belirledi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şahsın üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı daha çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.