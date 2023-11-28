Sahte savcı gerçek savcıya yakalandı

Üzerinde savcı kimliği olan A.P. isimli şahıs, Şanlıurfa Adliyesine gitti. Cezaevi savcısı ile görüşen şahıs, Ankara’da Cumhuriyet Savcısı olduğunu ve ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K.’nin işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti.