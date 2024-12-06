Polonez işçilerine polis müdahalesi: 5 işçi gözaltında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Polonez işçilerine polis müdahalesi: 5 işçi gözaltında

TÜRK-İŞ'e bağlı TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan ve 140 gün önce direnişe başlayan Polonez işçilerinin Ankara'ya yürüyüşü polis tarafından engellenmeye çalışılıyor. Sabah saatlerinde toplanıp Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirmek isteyen 5 işçi gözaltına alındı.

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 140 gün önce direnişe başlayan Polonez işçilerinin, Ankara'ya 'Anayasal Hak Yürüyüşü' çevik kuvvet tarafından engelleniyor. En az beş işçi gözaltına alındı.

TÜRK-İŞ'e bağlı TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları için işten atılan bir grup işçinin direnişi beşinci ayına yaklaşırken, işçiler bugün saat 11.00'de Çatalca'dan Ankara'ya 'Anayasal Hak Yürüyüşü' başlatacaklarını duyurdu. Sabah saatlerinde fabrikanın önünde toplanmaya başlayan işçilerin önü çevik kuvvet tarafından kesildi. "Hak, Hukuk, Adalet", "Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri" şeklinde slogan atan, sendika önlükleri ve ellerindeki bayraklarla yürümek isteyen işçilere izin verilmiyor.

isciii.jpg

'TARLADAN YOLA GİDEN 5 POLONEZ İŞÇİSİ TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI'

Sendikanın örgütlenme uzmanlarından Suat Karlıkaya, engellemeye, "Gücünüz işçiye yetiyor değil mi? Polonez işçileri olarak emniyet güçleri tarafından ablukaya alınmış vaziyetteyiz. Ne çadıra girişimize ne yürüyüşümüze izin veriliyor. Biz bu memleketin onurlu işçileriyiz. Hakkımız olanı alacağız. Şu görüntüyü yaratanlar izlesinler ve utansınlar!" sözleriyle tepki gösterdi.

Karlıkaya, "Tarladan yola giden 5 Polonez işçisi yine ters kelepçeyle gözaltına alındı. Arkadaşlarımız serbest bırakılıp yol açılana kadar açlık grevine başladık. Nereden inceldiyse oradan kopsun artık. Bu ülke neresi ya. Dönmeyeceğiz yolumuzdan yolu açın diyoruz" ifadelerini paylaştı.

Karlıkaya ayrıca gözaltına alınan işçiler bırakılana kadar açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Bölgede bekleyiş sürüyor.

Son Haberler
Ordu’da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
Ordu’da fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
İkinci el alım satımına belge zorunluluğu geldi! Cep telefonu da dahil
İkinci el alım satımına belge zorunluluğu geldi! Cep telefonu da dahil
Artık yılla ilgili tüm detaylar... İşte uzman görüşleri...
Artık yılla ilgili tüm detaylar... İşte uzman görüşleri...
85’lik zengin sevgilinin başında 'vasiyet dansı' yaptı. Yazdığı not 'yok artık' dedirtti
85’lik zengin sevgilinin başında 'vasiyet dansı' yaptı. Yazdığı not 'yok artık' dedirtti
Fethiye’de ev sahibini soyan kiracı yakalandı
Fethiye’de ev sahibini soyan kiracı yakalandı