Polonez işçilerine polis müdahalesi: 5 işçi gözaltında

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 140 gün önce direnişe başlayan Polonez işçilerinin, Ankara'ya 'Anayasal Hak Yürüyüşü' çevik kuvvet tarafından engelleniyor. En az beş işçi gözaltına alındı.

TÜRK-İŞ'e bağlı TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları için işten atılan bir grup işçinin direnişi beşinci ayına yaklaşırken, işçiler bugün saat 11.00'de Çatalca'dan Ankara'ya 'Anayasal Hak Yürüyüşü' başlatacaklarını duyurdu. Sabah saatlerinde fabrikanın önünde toplanmaya başlayan işçilerin önü çevik kuvvet tarafından kesildi. "Hak, Hukuk, Adalet", "Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri" şeklinde slogan atan, sendika önlükleri ve ellerindeki bayraklarla yürümek isteyen işçilere izin verilmiyor.

'TARLADAN YOLA GİDEN 5 POLONEZ İŞÇİSİ TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI'

Sendikanın örgütlenme uzmanlarından Suat Karlıkaya, engellemeye, "Gücünüz işçiye yetiyor değil mi? Polonez işçileri olarak emniyet güçleri tarafından ablukaya alınmış vaziyetteyiz. Ne çadıra girişimize ne yürüyüşümüze izin veriliyor. Biz bu memleketin onurlu işçileriyiz. Hakkımız olanı alacağız. Şu görüntüyü yaratanlar izlesinler ve utansınlar!" sözleriyle tepki gösterdi.

Karlıkaya, "Tarladan yola giden 5 Polonez işçisi yine ters kelepçeyle gözaltına alındı. Arkadaşlarımız serbest bırakılıp yol açılana kadar açlık grevine başladık. Nereden inceldiyse oradan kopsun artık. Bu ülke neresi ya. Dönmeyeceğiz yolumuzdan yolu açın diyoruz" ifadelerini paylaştı.

Karlıkaya ayrıca gözaltına alınan işçiler bırakılana kadar açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Bölgede bekleyiş sürüyor.