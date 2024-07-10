Polonya, ABD yenerek taktir topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya, ABD yenerek taktir topladı

Polonya Su Topu Kadın Milli Takımı, San Francisco kampındaki son hazırlık karşılaşmasında olimpiyat şampiyonu ABD'yi 10-8'lik skorla geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Macaristan Su Topu Derneği'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre kalede Alda Magyari ve Neszmély Boglárka, ortada Rebecca Parkes ve Mahieu Geraldine, karşılayan tarafta Rita Keszthelyi, Gréta Gurisatti ve Kamilla Faragó yer alıyor. Dóra Leimeter sol tarafta ve Vanda Vályi ve Dorottya Szilágyi sağ kanatta yer alıyor.

Milli takımı Sándor Cseh ile birlikte yöneten Attila Mihók, "Olimpiyatlara hazır bir şekilde gittiğimizi görmek adına mu karşılaşma bizim için çok önemliydi. Sonuçtan daha çok sergilediğimiz oyundan dolayı mutluyum" diye konuştu.

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