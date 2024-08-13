Polonya, ABD'den 10 milyar dolarlık Apache helikopteri satın alacak

Helikopter tedarikinin yanı sıra lojistik ve eğitim paketini de içeren 10 milyar dolarlık anlaşma, Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tarafından imzalandı. Inowroclaw kentindeki Kara Kuvvetleri 1. Hava Tugayı’ndaki imza töreninde konuşan Kosiniak-Kamysz, bu anlaşmanın ordunun donatımı ve dönüşümünde çığır açıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, "Bu anlaşma bir dönüm noktası. Havacılığın, hava kuvvetlerinin çehresini değiştirecek, Polonya ordusunun işleyiş çehresini değiştirecek" dedi.

Anlaşma kapsamında helikopterlerin yanı sıra mürettebat ve yer personelinin eğitimi, simülatör, mühimmat, yedek parça ve bakım ekipmanları da tedarik edilecek.

AH-64E Apache Guardian helikopterleri, halen Polonya ordusunda görev yapan Sovyet yapımı Mi-24’lerin yerini alacak.

İki kişilik mürettebat tarafından kullanılan AH-64E Apache Guardian helikopterleri, ABD ordusunun yanı sıra İngiltere, Hollanda, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Avustralya, İsrail ve Kuveyt’in envanterinde de bulunuyor.

Yakıt ve mühimmatla birlikte 10,4 ton ağırlığa sahip olan helikopter, saatte 300 kilometre hıza ve yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olup, dakikada 650 mermi ateşleyebiliyor.