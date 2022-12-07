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2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'dan anıt isteği

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, savaş tazminatı konusunun netleştirilmesi için Alman yetkililerle görüştüğünü belirterek, "Ayrıca Almanya'da II. Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanları için bir anıt olmadığı gerçeğini gündeme getirdim. Bu anıtın dikileceğine inanıyorum" dedi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 19:57
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Polonya Almanyadan 2. Dünya Savaşı kurbanları için anıt istedi

2. Dünya Savaşı kurbanları için Almanya'dan anıt isteği
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Berlin ziyaretinde açıklamalarda bulunan Mularczyk, görüşmelerin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti. Mularczyk, Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Ukrayna'daki haksız savaş nedeniyle Rusya'yı cezalandırma konusunda anlaştık. Muhataplarım Polonya'nın Ukrayna'ya yardım etmedeki rolünü vurguluyor" diye konuştu.

Savaş tazminatı konusunun netleştirilmesi için de Alman yetkililerle görüştüğünü belirten Mularczyk, "Ayrıca Almanya'da II. Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanları için bir anıt olmadığı gerçeğini gündeme getirdim. Bu anıtın dikileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mularczyk, ülke ekonomisi ve Ukrayna'ya destek için Avrupa Birliği (AB) fonlarının kilidinin açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

ÜLKEYE ZARARI 1,3 TRİLYON

Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon euro olarak hesap eden raporu 1 Eylül'de yayımlamıştı.

İktidardaki muhafazakar milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 döneminde Polonya'ya yaptığı her şey için belki de uzun ve zorlu bir süreçle tazminat ödemesini sağlamakla ilgili" ifadesini kullanmıştı. (AA)

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