Polonya Aralık enflasyonu açıklandı

Polonya’nın yıllık enflasyon oranı 2024 Aralık ayında yüzde 4,7 olarak açıklandı. Bu oran, bir önceki aya göre değişiklik göstermedi ancak ön tahminlerde belirtilen yüzde 4,8’in altında kaldı. Merkezi İstatistik Ofisi (GUS) verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecekler ile iletişim alanındaki fiyatlar sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 4,1 seviyelerinde sabit kaldı.

Ulaştırma sektöründeki deflasyon yüzde -4,1’den yüzde -3,3’e gerileyerek hafif bir toparlanma gösterdi. Bunun yanı sıra, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyat artış oranı yüzde 3,9’dan yüzde 3,3’e düştü. Eğlence ve kültür (yüzde 5,5), eğitim (yüzde 9,2), restoran ve oteller (yüzde 6,8) ile diğer mal ve hizmetler (yüzde 3,1) gibi alanlarda da fiyat artış oranları geriledi.

Öte yandan, konut ve kamu hizmetlerinde fiyat artışı yüzde 9,9’dan yüzde 10,1’e, sağlık harcamalarında ise yüzde 5,3’ten yüzde 5,5’e yükseldi. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi değişim göstermedi. Kasım ayında yüzde 0,5 artış kaydedilen endeks, Aralık ayında durağan bir seyir izledi. Bu, daha önce yüzde 0,2 artış olarak tahmin edilen beklentilerin altında kaldı.