Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor

Polonya Sınır Muhafızları, ülkenin Belarus sınırına ilave bin asker konuşlandırılmasını istedi.

KAYNAK: AA
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor

Polonya haber ajansı PAP'a göre, Polonya-Belarus sınırında bazıları şiddet içeren bir dizi olay meydana geldi.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, bugün düzenlediği basın toplantısında, sınırda yaşanan olayların ardından, Polonya Sınır Muhafızlarının ülkenin Belarus sınırına ilave bin asker konuşlandırılmasını istediğini kaydetti.

Tüm yasa dışı göçle mücadele sürecinin Belarus Sınır Muhafızları tarafından organize edildiğini söyleyen Wasik, Belarus sınırında Polonya askerlerini hedef alan saldırganlık düzeyinin arttığını kaydetti.

Polonyalı yetkililer, sınır güvenliğinin artırılacağına yönelik açıklamalarını son haftalarda yoğunlaştırdı. Özellikle Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in Belarus'a yerleştirilmesinin ardından yükselen güvenlik kaygıları nedeniyle bu adımlar sıklaştırılıyor.

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