Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı

Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artıracak ve bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçler konuşlandıracak.

KAYNAK: AA
Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üst düzey askeri yetkililerin, sınır komşusu Belarus ile ilgili bir araya geldiği kaydedildi.

Bugün sınır yakınlarında iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Belarus tarafı daha önce Polonya tarafını eğitim konusunda bilgilendirmişti. Sınır geçişi, Bialowieza bölgesinde, radar sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştıran çok düşük bir irtifada gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, NATO'nun olay hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

"Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sınırdaki asker sayısının arttırılması ve bölgeye savaş helikopterleri de dahil olmak üzere ilave güçlerin konuşlandırılması talimatını verdi." ifadesi kullanılan açıklamada, Belarus maslahatgüzarının olayı açıklamak üzere Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Son Haberler
İsmail Kartal: Herkesi görmem ve taramam lazım Spor
İsmail Kartal: Herkesi görmem ve taramam lazım
Devrilen boru yüklü tırın içinden bira kutuları çıktı Yaşam
Devrilen boru yüklü tırın içinden bira kutuları çıktı
18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı Güncel
18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı
Adana’da kaçırılma iddiası paniğe neden oldu Güncel
Adana’da kaçırılma iddiası paniğe neden oldu
Ronaldo eski günlerini aratmıyor. Portekizli yıldız sezonu golle açtı Spor
Ronaldo eski günlerini aratmıyor. Portekizli yıldız sezonu golle açtı
Konyaspor'un yeni başkanı seçildi. Borcun çok da önemli olmadığını açıkladı Spor
Konyaspor'un yeni başkanı seçildi. Borcun çok da önemli olmadığını açıkladı