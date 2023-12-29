Polonya hava sahasına tanımlanamayan cisim girdi. Kimse ne olduğunu anlamadı

Der Spiegel'in haberine göre, Ukrayna yönünden Polonya hava sahasına tanımlanamayan bir uçan cisim girdi . Silahlı Kuvvetler Operasyon Komutanlığı sözcüsü Jacek Goryszewski TVN24'e yaptığı açıklamada, "Cisim Ukrayna sınırından geldi. Ukrayna bölgesi gece boyunca ağır bombardımana tutuldu, bu olayın bununla ilgisi olabilir." dedi.

Ne olduğu belirlenemeyen cisim sabahın erken saatlerinde fark edildi ve hava sahasına girdiği andan sinyalin kaybolduğu ana kadar hava savunma sistemi radyo takip cihazları tarafından gözlemlendi. Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Cumhurbaşkanı, Hükümet Başkanı ve Genelkurmay Başkanıyla sürekli temas halinde olduğunu yazdı.