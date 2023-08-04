Polonya'da Belarus vatandaşı, Rusya için casusluk yapmaktan tutuklandı

Polonya'da Mikhail A. isimli Belarus vatandaşı, Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Polonya'da Belarus vatandaşı, Rusya için casusluk yapmaktan tutuklandı

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), Mikhail A. isimli bir Belarus vatandaşını Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldıklarını duyurdu.

Gizli Servisler Koordinatör Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada 1 Ağustos'ta gözaltına alınan Mikhail A.'nın bir süre Moskova ve St. Petersburg'da çalıştığı, ayrıca Rusya'da 6 yıl hapis yattığı belirtildi. 2021 yılında Polonya'ya geldikten sonra Rus casusluk şebekesiyle bağlantı kurduğu bildirilen Mikhail A.'nın askeri tesis ve alanlar ile limanların da aralarında bulunduğu kritik altyapının saptanmasını içeren, Polonya devletinin çıkarlarını ve iç güvenliğini hedef alan bir takım görevleri üstlendiği ifade edildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Lublin şehrinde gözaltına alınan 39 yaşındaki Belarus vatandaşı soruşturmanın selameti açısından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mikhail A. Polonyalı görevlilerin son birkaç ayda Rus casusluk şebekesine yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında tutuklanan 16'ncı kişi oldu.

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