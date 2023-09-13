Polonya'da Fernando Santos dönemi sona erdi

Polonya Futbol Federasyonu, 9 ay önce milli takımın başına getirilen Fernando Santos'un görevine son verdi.

KAYNAK: AA
Polonya'da Fernando Santos dönemi sona erdi

Polonya Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildi.

Federasyon tarafından 9 ay önce milli takımın başına getirilen 68 yaşındaki Santos, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda alınan kötü sonuçların ardından görevinden alındı.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, yaptığı açıklamada, "Milli takımımızla çalıştığı için teknik direktör Santos'a teşekkür ediyor ve bundan sonraki spor kariyerinde kendisine bol şans diliyorum" dedi.

E Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Polonya; Arnavutluk, Çekya ve Moldova'nın ardından 6 puanla 4. sırada yer alıyor.

Portekiz ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Santos, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda takımının çeyrek finalde Fas'a elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

(AA)

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