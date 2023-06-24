Polonya'dan ABD ile flaş Rusya görüşmesi

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Rusya'daki son gelişmeleri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü belirterek, "Durumu izlemenin yanı sıra müttefiklerin birlik ve işbirliğini sürdürmenin artık çok önemli olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Rau, Twitter hesabından Lehçe ve İngilizce yaptığı açıklamada yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Rusya'daki son gelişmeleri ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüğünü kaydeden Rau, "Durumu izlemenin yanı sıra müttefiklerin birlik ve işbirliğini sürdürmenin artık çok önemli olduğu konusunda mutabık kaldık. Mevcut durumun Rusya'nın iç meselesi olduğunu değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

WAGNER KRİZİ NASIL TIRMANDI?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Son olarak Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.