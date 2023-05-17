Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı

Polonya Sınır Muhafızlarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin kişinin girdiği belirtilerek "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyon 911 bini geçti." ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 10 milyon 119 bin olduğu kaydedildi.

YÜZDE 74'Ü DÖNMEYİ PLANLIYOR

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 80'den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Polonya Ekonomi Enstitüsünün 12 Mayıs'ta yayımladığı rapora göre, 1 milyondan fazla Ukraynalı, halihazırda Polonya'da kayıtlı yaşıyor.

Ukraynalıların yüzde 80'i, Polonya toplumunun kendilerine karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunu düşünüyor ancak Polonyalıların mültecilerin durumuna ilişkin görüşleri değişiyor. Ukraynalı mültecilerin yardıma muhtaç olduğuna inananların oranı savaşın başından bu yana yüzde 84'ten yüzde 50'ye düştü.

Polonya'da bulunan Ukraynalıların yüzde 74'ü ülkesine dönmeyi planlıyor.

(AA)