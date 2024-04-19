Polyester elyafına yönelik soruşturma başlatıldı

Bakanlıkca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlanan bilgilere göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru sonucu polyester elyaf ithalatına yönelik ön inceleme yapıldı.

Yapılan inceleme kapsamında, 2021'de korunma önlemi uygulaması başlatılması sonrasında ithalatın 2022’den itibaren yeniden yükselişe geçtiği ve 2023'ün ilk 6 aylık döneminde ithalatın yerli üretime oranının arttığı aktarıldı.

Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanmayla beraber, 2022'den bu yana üretim, dönem sonu stoklar, verimlilik, karlılık göstergelerinde, ilaveten 2023’ün ilk 6 aylık döneminde istihdam göstergesinde bozulmalar olduğu görüldü.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, polyester elyaf ithalatında yürürlükteki korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespiti ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi için mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülerek 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.