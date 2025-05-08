Pompacıdan mesai arkadaşına bıçak: Dehşet anları kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy’de akaryakıt istasyonunda işten çıkarılan pompacı, mesai arkadaşını bıçakladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Petrol Ofisi isimli firmaya ait akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan 2 kişi arasında çıkan tartışma sonucunda işletme yetkilileri bir kişinin işine son verdi. işine son verilen şahıs bir kaç saat sonra istasyona geri dönerek, işten çıkartılma sebebi olduğunu düşündüğü mesai arkadaşını bacağından bıçakladı. Bıçak darbeleri alan istasyon çalışanı yere yığılırken saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, olayla alakalı çalışma başlattı.

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