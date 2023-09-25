Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.

KAYNAK: İHA
Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı

Olay, Tekirdağ Çerkezköy Bağlık Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.K. isimli şahıs pompalı tüfekle henüz bilinmeyen bir sebeple S.K.'yi vurdu.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar olay yerinde bulunan S.K.'nin yanı sıra S.G.'ye de isabet etti.

aw037848-02.jpg

İ.K. daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler, 2 kişiyi hastaneye sevk etti.

aw037848-03.jpg

Bölgeye kısa sürede Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede pompalı tüfekle mermi kovanı buldu.

aw037848-01.jpg

Ekipler bir yandan da kaçan zanlının peşine düştü.

Öte yandan yaralı iki kişinin yakınları da hastaneye akın etti.

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik Ekonomi
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir