Popescu, Rațiu transferi hakkında konuştu: "Harika olur"

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano’da forma giyen 26 yaşındaki Rumen sağ bek Andrei Rațiu, bu sezonki performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, AS Roma, Atalanta, Bayer Leverkusen, Arsenal ve Tottenham’ın ilgisini çeken Rațiu için Barcelona’nın somut adımlar attığı öğrenildi.

Katalan kulübü, Rațiu’yu transfer etmek için 15 milyon dolar ödemeye hazır. Ancak Rayo Vallecano yönetimi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 25 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesini talep ediyor. Bu nedenle Barcelona, transferi daha uygun bir fiyata tamamlamak için orta saha oyuncusu Pablo Torre’yi takasta kullanmayı planlıyor.

"BARCELONA İÇİN HARİKA BİR TRANSFER OLUR"

Barcelona formasıyla 1995-1997 yılları arasında mücadele eden ve bir dönem takım kaptanlığı da yapan Gheorghe Popescu, Rațiu’nun transferine ilişkin görüşlerini paylaştı. Popescu, "Rațiu için Barcelona’ya transfer olmak harika bir gelişme olur. Katalan ekibi, dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve buradaki baskı çok yüksek. Ancak Rațiu, Rayo Vallecano ve Romanya Milli Takımı’ndaki performansıyla bu baskıyı kaldırabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Rumen futbolunun gelişimi açısından da bu transferin büyük önem taşıdığını vurgulayan Popescu, "Barcelona’da oynamak bambaşka bir seviyedir. Romanyalı oyuncuların en büyük sorunu, Batı Avrupa’daki büyük takımlardaki yoğun baskıya alışamayıp geri dönmeleri. Rațiu bu psikolojik engeli aşarsa büyük bir çıkış yapabilir" dedi.

Barcelona ve Rayo Vallecano Görüşmelerini Sürdürüyor

Barcelona yönetimi, Rațiu’nun transferini tamamlamak için Rayo Vallecano ile pazarlıklarını sürdürüyor. Katalan ekibi, oyuncunun serbest kalma bedelinin tamamını ödemek istemediği için Pablo Torre’yi kiralık olarak Vallecano’ya göndermeyi ve üzerine bir miktar para eklemeyi düşünüyor.

Şu ana kadar Rayo Vallecano, Rațiu’yu serbest bırakmak için taviz vermese de Barcelona’nın ısrarcı tavrı dikkat çekiyor. Eğer transfer gerçekleşirse Rațiu, Radu Drăgușin ile birlikte Romanya tarihinin en pahalı savunma oyuncularından biri olacak.