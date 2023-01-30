Öfkesi dinmeyen Popocatepetl Yanardağı havadan görüntülendi

Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın son günlerde artan faaliyetlerinin ardından Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu (CNPC) personeli, yanardağ üzerinde helikopterle bir araştırma uçuşu gerçekleştirdi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Jeofizik Enstitüsünden uzmanların da katıldığı araştırma uçuşu sonucu, son zamanlarda görülen yoğun aktiviteye rağmen yanardağ kraterinde ciddi bir fiziksel değişimin olmadığı gözlemlendi.

Havadan yapılan ölçümlere göre, kraterin derinliğinin yaklaşık 160 ila 180 metre, çapının ise 390 ila 410 metre arasında olduğu tespit edildi.

24 SAAT İÇERİSİNDE 3 YENİ PATLAMA

Öte yandan Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan son rapora göre, Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saat içinde 3 patlama daha gerçekleştiği ve bu ay gerçekleşen patlama sayısının 57'ye yükseldiği ifade edildi.

Yetkililer, son günlerde hemen her gün patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı'nda aktivitenin orta şiddetle devam edeceğini belirterek, çevrede yaşayan vatandaşların olası kül yağışı ve düşebilecek taşlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DAĞA TIRMANDI

Geçtiğimiz günlerde ise bir grup Meksikalı sosyal medya fenomeni, yanardağın zirvesine tırmanarak kraterden video paylaştı.

Yetkililer, bu kişilerin hayatlarını riske attığını ifade ederek, vatandaşlara kraterin 12 kilometre yarıçapına kadar uzak durulması yönündeki tavsiyesini yineledi.

Öte yandan bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen yanardağda, geçtiğimiz sene 113 patlama meydana gelmişti. (İHA)