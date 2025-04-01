Popüler tedaviler felç ediyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Sağlık arayışında popüler hale gelen bazı tedaviler, bilim dünyasında endişe oluşturdu.

Alternatif terapilerden estetik işlemlere kadar geniş bir yelpazede kullanılan yöntemlerin, felç gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği ortaya çıktı.

Uluslararası uzmanların görüşleri ve son araştırmalar, bu tedavilerin masum olmadığını ve dikkatli olunmazsa geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.

Peki, hangi popüler uygulamalar sağlığınızı riske atıyor? İşte bilimsel verilerle aydınlatılan çarpıcı gerçekler...

BOTOKS VE DOLGU: GÜZELLİK FELÇLE Mİ SONUÇLANIYOR?

Estetik dünyada yaygınlaşan botoks ve dolgu enjeksiyonları, bazen felç riskini beraberinde getirdi.

ABD’li nörolog Dr. Michael Greger, “Yanlış uygulandığında, bu enjeksiyonlar damar tıkanıklığına neden olabilir ve yüz felcine yol açabilir” dedi.

2022’de Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayımlanan bir çalışma, botoks sonrası nadir de olsa geçici yüz felci vakalarının raporlandığını ortaya koydu.

Greger, “Deneyimsiz ellerde yapılan işlemler, sinir ve damar hasarıyla ciddi sonuçlar doğurabilir” diye uyardı.

Uzmanlar, bu tür tedavilerin yalnızca lisanslı profesyonellerce yapılmasını önerdi.

KURU İĞNE TEDAVİSİ: ŞİFA MI TEHLİKE Mİ?

Kas ağrıları için popülerleşen kuru iğne (dry needling) terapisi de felç riskiyle gündemde.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, “İğnelerin yanlış noktalara uygulanması sinir hasarına veya damar yaralanmalarına sebep olabilir” dedi.

2021’de Physical Therapy dergisinde yayımlanan bir analiz, kuru iğne sonrası küçük bir hasta grubunda geçici kol veya bacak felci görüldüğünü bildirdi.

Kuhnle, “Bu yöntem etkili olabilir, ancak uygulayıcının anatomik bilgisi kritik” diye ekledi.

Uzmanlar, bu tedaviyi seçmeden önce risklerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

OMURGA MANİPÜLASYONLARI: BOYUN FELCİ TEHLİKESİ

Kayropraktik tedavilerdeki omurga manipülasyonları, felç riskiyle ilişkilendirildi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Boyun bölgesinde ani hareketler, vertebral arter yırtılmalarına yol açabilir ve bu da inme veya felçle sonuçlanabilir” dedi.

2020’de Stroke dergisinde yayımlanan bir araştırma, kayropraktik manipülasyon sonrası genç hastalarda nadir görülen felç vakalarını belgeledi.

Willett, “Bu risk düşük görünse de, sonuçları yıkıcı olabilir” diyerek dikkat çağrısı yaptı.

BİTKİSEL TAKVİYELER: DOĞAL GÖRÜNEN TEHLİKE

Bazı popüler bitkisel takviyeler de felç riskini artırabilir.

Kore’de Seoul National University’den Prof. Dr. Min-Jung Kim, “Ginkgo biloba gibi kan inceltici etkisi olan takviyeler, kontrolsüz kullanıldığında beyin kanamasına ve felce neden olabilir” dedi.

2023’te Journal of Herbal Medicine dergisinde yer alan bir çalışma, bu tür takviyelerin kan pıhtılaşmasını etkileyerek felç riskini artırabileceğini gösterdi.

Kim, “Doğal ürünler her zaman güvenli değildir; özellikle ilaçlarla birlikte kullanıldığında risk büyür” diye uyardı.

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI: BİLİNÇLİ SEÇİM ŞART

Uzmanlar, popüler tedavilerin cazibesine kapılmadan önce bilimsel verilere ve profesyonel görüşlere kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Greger, “Her tedavi herkese uymaz. Kişisel sağlık durumunuzu göz ardı etmeyin” dedi.

Prof. Dr. Willett ise, “Felç gibi ciddi sonuçlar, genellikle önlenebilir. Tedavi seçerken risk-fayda dengesini iyi hesaplayın” önerisinde bulundu.

Bilim dünyası, bu yöntemlerin daha sıkı denetlenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi için çağrı yaptı.

SAĞLIĞINIZI KORUMAK SİZİN ELİNİZDE

Popüler tedaviler şifa vaat ederken, felç gibi beklenmedik sonuçlarla karşılaşma ihtimali düşündürdü.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu uygulamaların sanıldığı kadar masum olmayabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, sağlığınızı riske atmamak için her adımı dikkatle atmanızı önerdi.