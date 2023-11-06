Porsche'nin lüks araçları İstanbul Park’ta piste çıktı

Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı. Etkinlik katılımcıları gün boyu Porsche tutkusunu yaşadı.

Porsche'nin lüks araçları İstanbul Park’ta piste çıktı

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

﻿Porsche'nin lüks SUV segmentindeki modeli Yeni Cayenne’in tanıtımı gerçekleştirildi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülkenin dahil olduğu Porsche Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (PCEE), müşterilerine ve basın mensuplarına yönelik ileri sürüş eğitimleri düzenlemek üzere İstanbul’da hayata geçirdiği Porsche Driving Center’da gerçekleştirdiği Porsche on Track etkinliğinde katılımcılar gün boyu Porsche tutkusunu yaşadı.

2015 yılında PCEE ve Intercity İstanbul Park arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle hayata geçirilen Porsche Driving Center, yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışından katılan 1000’den fazla Porsche tutkununu ağırladı. Katılımcılar etkinlikler süresince Porsche markasının DNA’sını ve sürüş performansını deneyimle imkanı buldular.

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