Portakal sulu kahve yararlı mı?

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Portakal sulu kahve yararlı mı?
Kahveli portakal suyunun sağlığa yararı ve etkileri neler? İşte ayrıntıları...

Tereyağlı kahve akımının ardından portakal sulu kahvede revaçta. İlgi gören Portakallı kahve fikri kulağa biraz garip gelse de, beslenme teknikleri arasına çoktan girmiş bulunuyor.
Günlük kahve tüketimi kararında olunca yararlı. Uzmanlar bunu söylüyor. Kilo verdiriyor hatta kalp krizinin önüne geçiyor.

PORTAKALLI KAHVE NELERE İYİ GELİYOR?

Portakal suyuna kahve eklemek, lezzet açısından da onay aldı. C vitaminli portakal suyu, kahveye değişik bir aroma veriyor. Yağ yakımını kolaylaştırıyor kilo sorununun önüne geçiyor. Ayrıca dinç kalmayı sağlıyor. İkili yararlarıyla öne çıkarken yeni bir trendin de kapısı aralanmış oluyor. Kullananlar portakal sulu kahvenin vücuda detoks etkisi sağladığını belirtiyor...

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