İnce dilimlenmiş kereviz, tatlı portakal dilimleri, kavrulmuş ceviz içi ve taze maydanozun uyumu, özel sosla buluşarak sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori tercihi. Peki, portakallı kereviz salatası nasıl yapılır? Portakallı kereviz tarifi için malzemeler neler?

PORTAKALLI KEREVİZ SALATASI TARİFİ

Portakallı kereviz salatası, hafif ve taze bir lezzet sunan nefis bir tariftir. İşte portakallı kereviz salatası tarifi:

Malzemeler:

- 4-5 adet kereviz sapı

- 2 adet portakal

- 1/2 su bardağı ceviz içi

- Yarım demet taze maydanoz

Sos İçin:

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı balzamik sirke

- 1 tatlı kaşığı bal

PORTAKALLI KEREVİZ SALATASI NASIL YAPILIR?

Kereviz saplarını soyun ve ince dilimler halinde doğrayın. Dilimlenmiş kerevizleri bir karıştırma kabına alın. Portakalları soyun ve dilimleyin. Kerevizin üzerine ekleyin.

Sos için, zeytinyağı, balzamik sirke, bal, tuz ve karabiberi bir kasede iyice karıştırın.

Hazırladığınız sostan kereviz ve portakal karışımının üzerine ekleyin. Hafifçe karıştırarak sosun malzemelerle özdeşleşmesini sağlayın.

İsteğe bağlı olarak kavrulmuş ceviz içini ekleyin. Son olarak ince doğranmış taze maydanozu salatanın üzerine serpiştirin.