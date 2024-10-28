Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Kral Pele Hat-trickoğlu

Portekiz Premier Ligi'nde milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Benfica evinde Rio Ave'yi ağırladı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Kerem Aktürkoğlu, 12. dakikada kilidi açan isim oldu. 16. dakikada Di Maria'nın asistinde 25 yaşındaki oyuncu kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı.

45+2'de Kerem bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarının skorunu tayin etti: 3-0. Yıldız oyuncu yerini 63. dakika Zeki Amdouni'ye bıraktı. 79. dakikada Schjelderup ve 81. dakikada Amdouni'nin golleriyle Benfica sahadan 5-0'lık bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Mücadelenin ardından Portekiz basınında tek gündem maddesi Kerem Aktürkoğlu oldu. Yıldız oyuncunun hat-tricki için olay bir yorum yapıldı.

İşte Portekiz basınından yansıyanlar:

O'JOGO: ÖLDÜRÜCÜ TÜRK

"Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde bir çok yardımcısı vardı."

RECORD: REI (KRAL)

"Gol sihirbazlığı kutsal ilaçtı. Kerem Aktükoğlu Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu. Benfica'nın toplam üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun ön plana çıktığı bir galibiyete yol açtı."

Öte yandan Record gazetesi de diğer Portekiz'in spor gazeteleri gibi tam sayfa Kerem Aktürkoğlu kapağı ile çıktı. Kapakta ise Kerem Aktürkoğlu için Brezilyalı efsane Pele ile özdeşleşen 'Rei' yani 'Kral' lakabına yer verildi.

A BOLA: HAT-TRICKOĞLU'NU ÇAĞIRIN

"Kerem'in sihri mi? Hat-trickoğlu'nu çağırın! Türk kanat oyuncusu parlamaya devam ediyor. Türk oyuncu Estádio da Luz'u gerçekten büyüledi. Da Luz'a her ayak bastığında gol attı. Oyunu iyi ve hızlı bir şekilde okuyor ve bu yüzden kaleye yakın bölgelerde bu kadar çok göze çarpıyor, aradan sonra hat-trick yaptığında da bunu bir kez daha gösterdi. Şu anda yedi maçta sekiz gol attı ve bu da 61. dakikada oyundan çıktığında aldığı alkışı açıklamaya yardımcı oluyor."

MAIS FUTEBOL: KEREM'İN EXPELLIARMUSU

"Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun Expelliarmus'una tam kadro yanıt verdiği bir gece: Aursnes'in zekası, Di Maria'nın yaratıcılığı ve Aktürkoğlu'nun bitiriciliği, 90 dakika boyunca kaleciden başlayarak savunmada dengesiz ve topsuz alanda zayıf olan Vilacondenses'i tamamen yok etti. İlk yarı biterken Aktürkoğlu hat-trick yaptı ve biri Türk, diğeri Di Maria ve bir diğeri de Pavlidis'in kaçırdığı şanslar zaten orantısız olan sonucun daha da kötüye gitmesini engelledi."