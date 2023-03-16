Polis taraftarı balkondan aşağı attı. Maç öncesi büyük skandal

Biletleri olmasına rağmen yaklaşık bin Inter taraftarı Porto ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına giremedi.

Hatta genç bir taraftar balkondan atıldı.

FC Porto bilet satmasına rağmen ani bir kararla Inter'i desteklemek için deplasman bölümü dışındaki kalan herhangi bir bölüme İtalyan taraftar almama kararı verdi.

Önce taraftarlardan Porto taraftarları arasında olacaklarsa forma ya da atkı takmamaları istendi.

Ancak başlama vuruşu yaklaşırken Inter taraftarları bir tünele sıkıştırılıp girişe izin verilmediği için kaos çıktı.

Görevliler tarafından defalarca bir kapıdan diğerine gönderildiler. Ardından bir polis memuru balkondan genç bir İtalyan taraftarı kalabalığın üzerine fırlattı. Sky Sport Italia ile konuşan Inter taraftarları küçük çocuklu ailelerin sadece İtalyan oldukları için geri çevrildiklerini anlattı.

Kapılar maçtan 1 saat önce kapandığı için yüzlerce biletli Porto taraftarı da stada giremedi. Bu kişilerin tamamı maç için biletlerini yasal olarak satın aldı ve girişleri reddedildi.

Inter, UEFA'ya resmi bir şikayette bulunacağını söyledi. Paris'teki Şampiyonlar Ligi Finalinin aksine, kulüp bu sefer sorunun FC Porto ve stadyum yetkilileri olduğunu iddia etti.