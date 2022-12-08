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Portekiz Milli Takımı'nı karıştıran fotoğraftaki gerçek ortaya çıktı

Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta sıradışı bir fotoğraf karesi gündeme geldi. Fotoğrafı görenler Portekiz Milli Takımı'nda kriz mi var sorusunu sordu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:38
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Portekiz'in golü sonrası herkes sevindi bir tek o dondu kaldı

Portekiz Milli Takımı'nı karıştıran fotoğraftaki gerçek ortaya çıktı
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Çeyrek finalde Portekizle İsviçre'nin karşı karşıya geldiği Lusail Stadı'nda oynanan mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çaldı.

Mücadele, 6-1'lik Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.

Fernando Santos'un öğrencileri maça hızlı başlarken 17. dakikada Gonçalo Ramos, nefis bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Tam da bu gol sonrası çekilen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

Ronaldo'nun yerine maça ilk 11'de başlayan Ramos'un golü sonrası tüm Portekizli furbolcular sevinirken Bernardo Silva'nın saha içinde tek başına görüldüğü fotoğraf sonrası akıllara "Portekiz Milli Takımı'nda sorun mu var" sorusu geldi.

Ancak fotoğrafın birkaç kare öncesinde gerçek ortaya çıktı.

Fotoğrafta Portekiz'i 1-0 öne geçiren Ramos'un golü sonrası sevinç kutlamasına ilk katılan futbolcunun Bernardo Silva olduğu görülüyor.

Daha sonra tüm futbolcular sahayı terk edip sevinç kutlamasına katılınca tecrübeli yıldız Bernardo Silva'nın İsviçre'nin erken santra yapmasını önlemek için sahaya girdiği ve tedbir aldığı öğrenildi.

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