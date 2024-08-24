Porto 20 yaşındaki Türk’ü transfer etti

Düzenleme: Selin Turşak
Porto 20 yaşındaki Türk’ü transfer etti

Portekiz ekibi Porto, 20 yaşındaki Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna dahil etti. Porto'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Deniz Gül, Porto ile 2029 yılına kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Deniz Gül, geçen sezon İsveç ekibi Hammarby forması altında görev aldığı 22 maçta 3 gol attı. Genç oyuncu, performansıyla dikkat çekti ve Porto'ya transfer oldu.

Deniz Daniel Gül, 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm, İsveç'te doğdu. Türk bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gül, futbol kariyerine yerel kulüp Stuvsta IF'de başladı¹.

Gül, Segeltorps IF, IF Brommapojkarna, AIK ve FC Djursholm gibi kulüplerde gençlik seviyesinde futbol oynadı. 2021 yılında Hammarby IF'nin gençlik akademisine katıldı¹.

2022 yılında Hammarby IF'nin A takımına yükselen Gül, 2023 sezonunda Hammarby TFF'de oynayarak 22 maçta 14 gol attı. 2023 yılında Allsvenskan'da Hammarby formasıyla ilk maçına çıktı¹.

Deniz Gül, 2023 yılında İsveç U19 milli takımına çağrıldı ve 2023 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde forma giydi. 2024 yılında İsveç U21 milli takımında da görev aldı.

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