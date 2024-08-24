Porto 20 yaşındaki Türk’ü transfer etti

Deniz Gül, geçen sezon İsveç ekibi Hammarby forması altında görev aldığı 22 maçta 3 gol attı. Genç oyuncu, performansıyla dikkat çekti ve Porto'ya transfer oldu.

Deniz Daniel Gül, 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm, İsveç'te doğdu. Türk bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gül, futbol kariyerine yerel kulüp Stuvsta IF'de başladı¹.

Gül, Segeltorps IF, IF Brommapojkarna, AIK ve FC Djursholm gibi kulüplerde gençlik seviyesinde futbol oynadı. 2021 yılında Hammarby IF'nin gençlik akademisine katıldı¹.

2022 yılında Hammarby IF'nin A takımına yükselen Gül, 2023 sezonunda Hammarby TFF'de oynayarak 22 maçta 14 gol attı. 2023 yılında Allsvenskan'da Hammarby formasıyla ilk maçına çıktı¹.

Deniz Gül, 2023 yılında İsveç U19 milli takımına çağrıldı ve 2023 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde forma giydi. 2024 yılında İsveç U21 milli takımında da görev aldı.