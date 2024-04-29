Pos cihazlarıyla kara paranın nasıl aklandığını açıkladı. Canlı yayında uygulandı

Kara para aklama suçlarına ilişkin yaşananlar ülke gündeminden düşmüyor. CHP’li Vekil Özgür Karabat, bu konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Karabat, Bakan Şimşek’in küçük vergi mükelleflerine yapılan takibi başarı olarak gördüğünü, vergi kaçıranlara yönelik herhangi bir çalışma yürütmediğini ve Türkiye’de uluslararası karteller pos cihazları ve paravan şirketler üzerinden milyarlarca dolarlık kara parayı aklandığını söyledi

Karabat konuya ilişkin açıklamalarını maddeler halinde şu şekilde paylaştı:

MEHMET ŞİMŞEK BÜYÜK VERGİ KAÇAKÇILARINI BIRAKIP, VATANDAŞLA UĞRAŞIYOR

1-Tasarruf yapacaklarını söyleyen M Şimşek, küçük vergi mükelleflerine yapılan takibi başarı olarak sunuyor. Fişleri kontrol edin diyor. Milyarlarca lira vergi kaçıranlarla ise herhangi bir mücadele yürütmüyor

2-Enflasyonun talep kaynaklı olduğunu iddia edip, asgari ücrete ara zam yapmayacaklarını açıkladılar. Emekliler zaten çoktan gözden çıkarıldı. Oysa ki enflasyonun en büyük sebebi üretim maliyeti ve rantçılıktan kaynaklanıyor.

3-2024’te hükümet 2,6 trilyon TL bütçe açığı hedefliyor. Vatandaşın yaptığı alışverişlere takip, göstermelik araç satışlarıyla bu açığın kapanması söz konusu olamaz. Peki, bütçe açığı nasıl kapanır, tek tek anlatalım…

4-Mehmet Şimşek’e çağrı yapıyorum. Bütçeyi düzeltmek ve enflasyonu düşürmek istiyorsan, ilk olarak Sayıştay’ın önünü açacaksınız. Sayıştay raporlarındaki tespitleri ve uyarıları yerine getireceksiniz.

5-Sayıştay raporlarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kayıp 67.828 konutu nerede? AFAD’ın bütçesinden yapılan 10 milyar TL’nin üstünde sermaye transferi nereye gitti? Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gelir olarak kaydedilmeyen 1,6 milyar TL nerede?

6-Sayıştay’a göre Yurt binalarının kiralanmasında objektif kriterler yok. ”AKP’li müteahhitlerin, zenginlerin binaları, plazaları milyarlara liraya kamuya kiralanıyor. Mehmet Şimşek ise vatandaşa “Fişlerinizi kontrol edin” diyor. Siz önce gidin kamu kira sözleşmelerini kontrol edin

7-Sayıştay’ın Varlık Fonu şirketlerini incelenmesi "özel denetim var" denilerek engelleniyor. Kamu kurumlarındaki yağma düzeni böylece örtbas ediliyor. Mehmet Şimşek samimiyse, yetkileri budanan Sayıştay’ın önünü tekrar açsın.

8-Sadece Vakıfbank’ın 2021’deki kambiyo zararı 24,3 milyar TL oldu. Diğer kamu bankalarındaki batıkları defalarca Meclis’te gündeme getirdim. AKP’li Vahit Kiler’in Halkbank ile yaptığı usulsüz ilişkileri önceki tweet serisinde anlattım.

9-Sn. Mehmet Şimşek isterse gerçek anlamda bir vergi takibi ve bütçe tasarrufu yapabilir. Mesela yine Sayıştay raporlarına göre TEDAŞ’ta sadece 2021 yılında tespit edilen vurgun 5,5 milyar TL.

10-Sayıştay denetiminden kaçırılan S. Toto’nun AKP’li belediyelere usulsüz aktardığı milyarlarca TL söz konusu. AKP’li belediyelerin çoğunu biz 31 Mart’ta kazandık ve bu belediyelerin borca batık olduğunu gördük. Bu belediyelerin içi boşaltılmış. M Şimşek buraya bakmıyor.

11-Türkiye’de uluslararası karteller pos cihazları ve paravan şirketler üzerinden milyarlarca dolarlık kara parayı aklıyor. Bunlara engel olunmadığı gibi, buradaki ticaretten doğan milyarlarca liralık vergi dahi tahsil edilmiyor.

12-Daha verecek yüzlerce örnek var… Mehmet Şimşek samimiyse, vatandaşlarla uğraşmayı bırakıp önce bunlarla mücadeleyi başlatsın. Biz de her türlü desteği kendisine verelim.

Özgür Karabat geçtiğimiz yılın yine aynı döneminde bu konu hakkında dikkat çeken bir iddia ileri sürmüştü. Karabat, Kapalıçarşı’da yüklü miktarda kara para aklandığını iddia ederken bu durumdan MASAK, TCMB ve SPK yetkililerinin de bu olaydan haberinin olduğunu söylemişti.

Karabat geçen yıl sosyal medya züerindne şu ifadeleri kullanmıştı:

Karabat, Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına getirilen yüklü dövizlerin kaynağı sorulmuyor. Bir de, özellikle belirtmek istiyorum “Libyalı ve Iraklı bazı kişiler”, kredi kartları ile altın almış gibi yapıyorlar. Oysa ortada altın alışverişi yok.

Mesela 1.000.000 dolarlık altın alınmış gibi pos cihazı kullanılıyor, turist görünümlü bu kişi satış işleminin yapıldığı kuyumcudan 800.000 dolar alıyor. Aradaki 200.000 dolar ise bu çarkı işletenlerin cebine komisyon olarak giriyor. Kara para da böylece aklanmış oluyor.