Pozisyonu tribünden gelen telefondan izledi. Penaltı kararı gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pozisyonu tribünden gelen telefondan izledi. Penaltı kararı gündem oldu

Eskişehirspor - 1966 Edremit Belediyespor maçında pozisyonun videosunu tribünden gelen telefonla izleyen maçın hakeminin penaltı kararı vermesi çok konuşulanlar arasına girdi.

Eskişehirspor, dün Afyon'da oynadığı hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1966 Edremit Belediyespor'la karşı karşıya geldi.

Müsabakada ilginç bir olay yaşandı. Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının 77. dakikasında hakem, yaşanan bir pozisyonda elle oynamayla alakalı kararsız kaldı.

Tribünden cep telefonu ile maçı video kaydına alana 1966 Edremit Belediyespor yetkilisi, görüntüleri hakeme izletti. Amatör çekilen görüntüleri VAR sistem gibi kullanan hakem, pozisyonu izleyerek penaltı kararına hükmetti.

Penaltıyı gole çeviren 1966 Edremit Belediyesporlu futbolcu, skoru da 2-1'e taşıdı. Yaşanan ilginç olay iki takım futbolcuları ve teknik heyetini güldürdü.

Maçta başka gol olmazken, Eskişehirspor hazırlık karşılamasını 2-1'lik skorla kazandı.

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